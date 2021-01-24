لبحيري يشارك غدا في أسبوع باريس للأزياء الراقية "اون لاين" من القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري لإطلاق مجموعته في أسبوع باريس للموضة العالمية ضمن ال "اورينتال فاشون شو" لصيف وربيع ٢٠٢١ وذلك اون لاين في السادسة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة علي موقع

"Oriental fashion show. Paris fashion week" نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها ازمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

ويضع البحيري اللمسات النهائية لعرضه عقب إجراء البروفة النهائية للعارضات بأحد الأماكن في القاهرة التي رفض الإفصاح عنها لأنها بدون جمهور اتباعا للإجراءات الإحترازية ويتم استخدام تقنيات تصوير وإضاءة مبهرة لإضفاء متعة مشاهدة العرض عالميًا "أون لاين".

ويشارك في العرض فريق عمل خبير التجميل العالمي محمد الصغير رفيق مشوار البحيري في أسبوع الموضة الفرنسي في لافتة دعم واعتراف من البحيري لواحد من أهم شركاء نجاحاته العالمية والذي يتمنى له الشفاء العاجل من وعكته الصحية.

يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الإسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما إنفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالي بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذي أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذي قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مي عمر.

وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو".

وخلال تكريمه أعرب البحيري عن فخره بوجوده في أضخم حدث للموضة العالمية "أسبوع الموضة الفرنسي" وممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق.

ومن المقرر أن يتبنى البحيري مجموعة من طلاب الفنون التطبيقية لينقل لهم خبراته وتجاربه ليدفع بهم لسوق العمل، ويساعدهم على صقل مواهبهم وتنميتها فى عالم تصميمات الموضة العالمية.