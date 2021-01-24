بكلمات مؤثرة.. عزة مصطفى تنعى الكاتبة كوثر هيكل: "صاحبة فضل"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الإعلامية عزة مصطفى إن يوم الجمعة الماضي فقدنا كاتبة كبيرة وأستاذه عظيمة فى الإعلام المصري الأستاذه كوثر هيكل صاحبة رأي وفكر مستنير.

وأضافت خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، «تخيل لما الصدفة تخليك مذيع ورئيستك صاحبة هذه الأعمال العظيمة زي "حبيبي دائما" والعذراء والشعر الأبيض و"دمي ودموعي وابتسامتي" وعصفور فى القفص وعلى نار هادية فأنت أمام رئيسة قناة مبدعة الأستاذة كوثر هيكل.

وتابعت أن الأستاذة كوثر هيكل كانت مبدعة أيضا فى توظيف كل مذيع وكانت دائما تكسب الرهان ولأنها شخصية ناجحة فكانت تساهم في نجاح كل من حولها وتفرح وتتباهي بنجاحهم.

وأضافت عزة مصطفى أن كوثر هيكل صاحبة فضل كبير علي سواء وأنا مذيعة أو وأنا رئيسة لقناة الدراما والقناة الأولي وكنت حريصة على التواصل معاها لسنوات طويلة لوقت قريب وكانت تقول لي أفكار للعمل الله يرحمها ويحسن إليها.

وختمت أنها على المستوي الانساني فنحن أمام حب الأم أحيانا وأمام فضفضة الكلام ونصائح الصديقة طول الوقت الله يرحمها صاحبة الفضل الأستاذه كوثر هيكل.

