روضة عبد الله تعود بكليب "أنتِ حلم" بعد تقديمها في ختام أيام قرطاج السينمائية

أطلقت الفنانة التونسية روضة عبد الله أجدد أعمالها الغنائية "إنتِ حلم" بشكل فيديو كليب مصور، بعد تقديمها في حفل ختام أيام قرطاج السينمائية في تونس.

أغنية "إنتِ حلم" فاجأت بها روضة جمهورها التونسي بعرضها لايف لأول مرة في حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته الحادية والثلاثين في العاصمة التونسية، وتخطف بها مسامع محبيها لرحلة لمكلوت سحر السينما والفن والأمل، وقررت إطلاقها في بدايات العام الجديد بشكل فيديو كليب جديد.

وتتغنى روضة خلالها بكلماتها، وألحان منى شطورو وتوزيع رياض بدو.، وتتعاون خلالها مع مقام للإنتاج، وأطلقتها عبر بث مباشر على منصة أراتوك للمحتوى الموسيقي العربي، كما تعيدها "إنتِ حلم" إلى الساحة الفنية بعد سبعة شهور مرت منذ إطلاق آخر أغانيها "ساعات"، التي كتبتها أيضًا وتعاونت خلالها مع الملحنة منى شطورو.

روضة عبدالله من رموز مجال الموسيقى البديلة التونسية، وهى أستاذة تربية موسيقية، وحاصلة على شهادة الماجستير فى العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، ويمتد مشوارها الغنائى لأكثر من 10 سنوات.

وتألقت روضة بمشروعها الموسيقي المعتمد على تقديم الفلكلور التونسي بشكل أكثر عصرية على طريقتها الخاصة، واستحوذت على جائزة أفضل عرض موسيقي تونسي، خلال فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بموسمه الثالث، وتم اختيارها لافتتاح النسخة الرابعة بمشروع «قطايتى»، كما أطلت منذ عامين بمشروعها الغنائي الذي حمل عنوان «نحب البلاد»، بمشاركة عازف الساكسفون محمد هادى عقربي والموسيقي ياسر جرادي، وتنطلق حاليًا في خلال مشروع موسيقي جديد.