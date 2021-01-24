خاص.. السيناريست أشرف حسني يكشف كواليس فيلم "شاومينج"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف السيناريست أشرف حسني، عن كواليس العمل في فيلم "شاومينج" والذي من المقرر عرضه في دور عرض السينمات الفترة المقبلة.

وقال "حسني" في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه انتهى من كتابة الفيلم فيما يقرب من الشهر، ولكن تم تعديلها مع المخرج في وقت كبير قبل التحضير للعمل.

وتابع أشرف حسني متحدثا عن كواليس العمل قائلا: "كواليس الفيلم كانت رائعة وهادئة... مجموعة الممثلين في غاية الإحترافية والخبرة خصوصا الأساتذة بيومي فؤاد صلاح عبدالله سامي مغاوري أحمد حلاوة نشوي مصطفي.. وكذلك الشباب... والجميل ان الجميع كان يحاول الإجتهاد والتطوير فيما يتناسب ورؤية المؤلف والمخرج".

فيلم "شاومينج"، بطولة بيومي فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى وهو من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى.