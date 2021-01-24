في عيد الشرطة الـ 69.. نجوم برعوا في تجسيد صورة الضابط على شاشة السينما

يحل غدا عيد الشرطة المصرية تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952 التى راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من أبطال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.

يوسف وهبي

واستطاعت السينما ان تبرز الدور الوطنى لرجال الشرطة من خلال عديد من الأعمال والشخصيات التي تظل خالدة في اذهان المشاهدين ولعل من أبرزها شخصية حكمدار العاصمة التي قدمها الفنان الراحل يوسف وهبي في فيلم حياة او موت إنتاج 1954 بطولة يوسف وهبى وعماد حمدى ومديحة يسرى وحسين رياض وإخراج كمال الشيخ، نموذج إيجابي جدا لضابط الشرطة الشهم المأخوذ عن قصة حقيقية فالفيلم تناول حياة رجل فقير يرسل ابنته لشراء الدواء يكتشف أن الدواء به سم، يسرع على الفور بإبلاغ الشرطة لإنقاذ حياة الرجل الفقر أحمد إبراهيم، وهنا يبرز دور حكمدار العاصمة يوسف وهبى الذى يبذل كامل طاقته لإنقاذ حياة الرجل الفقير بل ويرسل بيانًا للإذاعة حتى ينجح فى النهاية فى إنقاذ حياة أحمد إبراهيم.

أنور وجدى

قدم النجم الكبير أنور وجدى شخصية ضابط الشرطة ورجل المباحث فى فيلم "ريا وسكينة" إنتاج 1954 وشاركته البطولة زوزو حمدى الحكيم ونجمة إبراهيم وتناول فى الفيلم جهود رجال الشرطة فى الإيقاع بأخطر عصابة تقودها امرأتان وتعرض حياة رجال الشرطة للخطر حتى النجاح فى القبض على هذه العصابة التى هزت وجدان الشعب المصرى فى بدايات القرن العشرين.

صلاح ذو الفقار

بينما قدم صلاح ذو الفقار فيلم "كلهم أولادى" إنتاج 1960 وشارك في البطولة شكرى سرحان وأمينة رزق وحسن يوسف، تناول هذا الفيلم حكاية أسرة مصرية بسيطة، أب لثلاثة أبناء، أحدهم ضابط شرطة وهو " سالم" الذي يجسده الفنان صلاح ذو الفقار والآخر ينحرف عن الطريق السليم والثالث رجل ناجح، الابن ضابط الشرطة يسير على مبدأ أن الواجب فوق كل اعتبر، يقبض على أخيه داخل المنزل بعد أن يكتشف أنه ارتكب جريمة ويرفض توسلات أمه ويقبض على أخيه فى صورة مثالية لضابط الشرطة.

كريم عبد العزيز

أما الفنان كريم عبد العزيز قدم شخصية الضابط بطريقة مختلفة من خلال ضابط يسعى للعدالة وتقديم تجار المخدارت الي قبضتها ، عن طريق مصادقة الطلبة الذين عانوا من الإدمان المخدارت بطريقة أو باخري عن طريق قصة حب رومانسية مع النجمة غادة عادل وقدم خلاله كريم شخصية الضابط الوسيم المرح الذي يتم زرعه في الجامعة لكشف عصابة .

أحمد السقا

ظهر أحمد السقا فى فيلم "المصلحة" فى صورة جديدة تماما لدور ضابط الشرطة، حيث قدمه كإنسان يحب ويكره، ويخطئ ويصيب وكانت صورة ضابط الشرطة فى السينما المصرية ولعشرات السنين، تتجسد فى ذلك الضابط الوسيم بزيه الأبيض، وهو يظهر فى نهاية الفيلم ليقبض على عصابة المجرمين وزعيمها وقد تناول الفيلم أحداث مستوحاة من قصة حقيقة حيث الضابط حمزة أحمد السقا الذي يطلب نقله من قطاع الأمن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات بعد مقتل شقيقه الضابط يحيى أحمد السعدني على يد سليمان المسلمي محمد فراج ، أملا في إلقاء القبض عليه والثأر لشقيقه. وتبدأ الصراعات بين مطاردات ومواجهات من جانب الشرطة وأعوان سالم المسلمي " أحمد عز أكبر تاجر مخدرات في سيناء وأخيه سليمان المسلمي محمد فراج كما قدم أحمد السقا شخصية ضابط الحراسات فى فيلم " تيمور وشفيقة ".

أحمد مظهر

وجسد الفنان أحمد مظهر دورا اعتبره بعض النقاد من أقوى أدواره فى فيلم "كلمة شرف" وركز هذا الدور على روح العدالة، عندما قام بدور مأمور السجن عندما طلب أحد المسجونين وهو فريد شوقي أن يرى زوجته ويعود بعدها إلى السجن ليوافق المأمور وأثناء خروج سالم لزيارة زوجته المريضة، تحدث زيارة تفتيشية فى السجن من رتبة كبيرة، لكن قبل دخول الزائر غرفة الزنزانة كان المسجون نفذ كلمة الشرف وعاد.

أحمد زكى

بينما قدم الفنان أحمد ذكي أكثر من وجه لضابط الشرطة فقد قدم في فيلم «الباطنية» إنتاج 1980 بطولة نادية الجندى ومحمود يس وفريد شوقى وعماد حمدى وإخراج حسام الدين مصطفى، جسد الفنان الراحل أحمد زكى فى هذا الفيلم شخصية ضابط يدخل العصابة على أنه مريض بالصرع حتى ينجح فى النهاية بالإيقاع بأخطر عصابة لتجارة المخدرات كما قدم في فيلم " زوجة رجل مهم " شخصية ضابط متسلط مستغل لنفوذه.