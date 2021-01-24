بـ إطلالة جديدة.. منة فضالي لمتابعيها: أخالط البشر من كل صنف ثم أهرب باحثة عن نفسي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بـ عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت منة فضالى قائلة: "لم اتغير ... فأنا اجتماعيه منعزلة... اخالط البشر من كل صنف ثم اهرب من الجميع باحثه عن نفسي".

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.