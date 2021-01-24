إيه القمر ده.. سمية الخشاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

القمر منوره الدنيا - مساء الورد على احلى فنانة - ماشالله ايه القمر ده

يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

كانت سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.