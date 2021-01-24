نور محمود: فخور بتجسيد شخصية رجل مخابرات في هجمة مرتدة

أكد نور انه دوره مختلف تماما عن ما قدمه من قبل حيث يقوم بدور ضابط مخابرات مصري وأنه لن يفصح عن تفاصيل الدور المأخوز من قصة حقيقية لرجال المخابرات المصرية.
العمل من بطولة النجوم طارق لطفي و فتحى عبد الوهاب و خالد الصاوي وحنان مطاوع والفنان القدير نبيل الحلفاوي، حيث يقوم بدور مدرس يرتبط بعلاقة عاطفية مع حنان مطاوع التي تعمل معه في نفس المدرسة.
و أعرب عن سعادته بعرض العملين في شهر رمضان القادم مؤكدا أن العملين من الأعمال الوطنية التي يفخر اي فنان بالعمل فيهما و أنهما رسالة هامة للشباب في هذا التوقيت.
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