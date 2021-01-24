نور محمود: فخور بتجسيد شخصية رجل مخابرات في هجمة مرتدة

حالة من النشاط الفني يقوم بها الفنان نور محمود هذه الأيام خاصة أثناء تصوير دوره في مسلسل هجمه مرتدة مع النجوم أحمد عز وهند صبري واحمد صلاح حسني وهشام سليم وانجي المقدم وصلاح عبد الله وندى موسى ومن إخراج أحمد علاء.

أكد نور انه دوره مختلف تماما عن ما قدمه من قبل حيث يقوم بدور ضابط مخابرات مصري وأنه لن يفصح عن تفاصيل الدور المأخوز من قصة حقيقية لرجال المخابرات المصرية.