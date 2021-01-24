محمد رجب ينشر صورة من كواليس "ضربة معلم"

شارك الفنان محمد رجب متابعيه بصور من كواليس مسلسل "ضربة معلم" الذى يقوم ببطولته ويعرض حاليًا على شاشة قناة cbc، ويحقق ردود فعل إيجابية للغاية. ونشر محمد رجب على موقع إنستجرام صور له بلوك الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل وعلق قائلًا: "ضربة معلم". يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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