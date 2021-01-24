الإعلامي علي جابر يكشف عن إصابته بفيروس كورونا ويوجه الشكر لهؤلاء

علي جابر مدير مجموعة قنواتmbc وجه رسالة لجميع زملائه وأصدقائه دوت الخليج الأولى له بعد الإعلان عن وفاة والدته خلال الأيام الماضية، كما كشف عن إصابته بفيروس كورونا.

علي جابر يوجه رسالة لزملائه بعد وفاة والدته

علي جابر نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة قدم فيها الشكر لجميع زملائه وأصدقائه الذين قدموا له التعازي في وفاة والدته خلال الأيام الماضية، وتحدث الإعلامي اللبناني عن حالة المودة والمحبة الكبيرة التي وجدها من الجميع في هذا الظرف الأليم، كما وجه الشكر كذلك لك من سعى للاطمئنان عليه بعد إصابته بفروس كورونا، وتمنى أوقات أفضل لجميع أصدقائه ومحبيه فكتب علي جابر: "باسمي واسم افراد عائلتي، اود أن اشكر جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء على فائض المودة والحب الذي غمرونا به في التعبير عن مواساتهم لوفاة الوالدة رحمها الله وتمنياتهم بالشفاء من فيروس كورونا الذي ابتلينا به. إن شاء الله نكافئكم بالأفراح وبإذن الله أوقات أجمل قادمة على الجميع".

النجوم يساندون علي جابر بعد إصابته بكورونا

علي جابر قام العديد من متابعيه وأصدقائه بالرد على التغريدة التي نشرها، حيث قدم بعضهم التعازي له في وفاة والدته، كما تمنوا له سرعة الشفاء وتجاوز أزمة إصابته بفيروس كورونا بأسرع وقت، فكتب الفنان وليد توفيق: "الله يرحمها ويطول عمرك أخ علي"، بينما كتبت الإعلامية في قناة "الحدث" تهاني الجهني تعليقا قالت فيه: "الله يرحمها وسلامتك ألف سلامة، الشفاء العاجل بإذن الله"، كما علق كذلك الفنان السعودي مشعل المطيري فكتب: "احسن الله عزاكم الله يرحمها ويصبركم"، وقدمت الفنانة اللبنانية داليدا خليل العزاء لعلي جابر فكتبت: "الله يرحمها وتكون نفسها بالسماء تعازي الحارة".

صادق الصباح يكشف عن وفاة والدة الإعلامي على جابر

صادق الصباح المنتج اللبناني الكبير كان من أول من أعلن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن وفاة والدة الإعلامي اللبناني على جابر مدير مجموعة قنواتmbc ، حيث حرص صادق الصباح على تقديم التعازي لعلي جابر في هذا المصاب الأليم ومساندته ودعى كذلك لوالدته أن يتغمدها الله في رحمته فكتب المنتج صادق الصباح في تغريدته: "تعازيي الحارة بوفاة والدة الصديق العزيز علي جابر رحمها الله واسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله"، وقد نشر علي جابر عقب ذلك بساعات تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أعلن فيه وفاة والدته بكلمات مختصرة قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون".