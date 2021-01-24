محمد رمضان ليس الأول.. نجوم ظهروا مع أبنائهم وأزواجهم في كليباتهم الغنائية

محمد رمضان أطلق خلال الساعات الماضية فيديو كليب جديد بعنوان "مصباح علاء الدين" عبر قناته الرسمية على "يويتوب"، وكانت معه في الفيديو ابنته الكبرى "حنين" التي ظهرت في أكثر من لقطة في الكليب وأثارت انتباه الجمهور، ولا يعتبر محمد رمضان هو الفنان الأول الذي يستعين بأحد ابنائه، فقد سبقه نجوم ظهر بعضهم مع أبنائهم والبعض الآخر مع أزواجهم في كليباتهم الغنائية.

زوج سلمى رشيد يشاركها في أغنية "أنت إلي"

سلمى رشيد الفنانة المغربية كشفت في رسالة لها عبر حسابها على "انستجرام" عن مشاركة زوجها معها في بعض لقطات أحدث كليباتها والذي حمل عنوان "أنت إلى" والذي طرحته خلال شهر يناير الجاري، حيث ظهرت الفنانة سلمى رشيد وهي تحتضن زوجها الذي كان يقود دراجة نارية، ولم تظهر ملامحه بسبب ارتدائه خوذة الدراجة، ويبدو أن الفنانة المغربية استعانت بزوجها في الفيديو كليب لتعبر عن مشاعرها إتجاهه خصوصا أن كلمات الأغنية تحمل رسائل رومانسية، وقد تسبب ظهور زوج سلمى رشيد في الكليب في إعادة الجدل الذي أثير حوله بسبب إصرار الفنانة على عدم الكشف عن هوية زوجها وسعت الفنانة المغربية خلال السنوات الماضية إلى إبعاده عن الأضواء مما أثار فضول جمهورها ومتابعيها.

"أدهم" ابن أحمد مكي يظهر في كليب أغنية "أغلى من الياقوت"

أحمد مكي من النجوم الذين قدموا مجموعة كبيرة من أغاني الراب خلال مسيرته الفنية الطويلة، ومن ضمن الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا للفنان المصري أغنية "أغلى من الياقوت"، التي تتناول وصية يقدمها الأب لابنه، وقد تم تصوير الأغنية كفيديو كليب، وكشف الفنان أحمد مكي خلال لقاء جمعه مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن الطفل الذي ظهر معه في نهاية الأغنية هو ابنه أدهم، وأوضح أنه شرح لابنه تفاصيل وكلمات الأغنية قبل أن يدخل التصوير معه، وأكد أن نجله بكى بعد معرفة المعنى والهدف من الأغنية.

خالد الذهبي في كليب "يسمحولي الكل" مع والدته أصالة

أصالة من النجوم الذين استعانوا بأبنائهم كذلك للمشاركة معهم في كليب غنائي، وكان ذلك في أغنية " يسمحولي الكل" التي طرحتها في عام 2012، وشارك في الأغنية خالد الذهبي ابن الفنانة السورية، الأغنية نالت محبة كبيرة من الجمهور بسبب الحالة التي ظهرت عليها أصالة مع نجلها، بالإضافة لكلمات الأغنية التي تعبر عن معاني الحب الصادق، وكان نجل الفنانة أصالة قد عاد وظهر مع والدته كذلك بعد هذه الأغنية بسنوات في إحدى حفلاتها الغنائية عندما قامت بغناء نفس الأغنية.