أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة لجمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد بالصورة وهو يدخن ووجه وسالة غامضة لجمهوره وكتب : في البحر كل السمك بيعرف يعوم بس عالميزان كل نوع وليه سعره.

وفي سياق آخر، يواصل الفنان أحمد فلوكس حاليًا التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم" سفينة نوح"، الذي من المقرر طرحه بداية عام 2021، ويشاركه في بطولته الفنان منذر رياحنة، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج حسام الجوهري، ومن المُقرر أن يظهر أحمد فلوكس خلال أحداثه بشكل صعيدي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية هو فيلم "الممر"، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.