تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن | ماجد المصري يصاب في تصوير "الملك" .. وحفيدة فريد الأطرش تعاني من مرض نادر

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز النجوم الذين تعرضوا إلى الإصابة بأمراض مختلفة.

ماجد المصرى

كشف النجم ماجد المصرى، عن إصابته في قدمه أثناء تصوير مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021.

وشارك المصرى، بفيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بـ إنستجرام، خلال تواجده في إحدى عيادات العلاج الطبيعى، قائلًا: "موجود لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك".

وأعلن الفنان ماجد المصري مؤخرا عن تعافي ابنته الصغيرة من فيروس كورونا المستجد.

أشرف مصيلحى

كشفت المخرجة منال الصيفى، عن حالة زوجها الفنان أشرف مصيلحى الذى تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها الى المستشفى.

وقالت منال الصيفى لـ "دوت الخليج": زوجى بحالة جيدة حاليا وخرج من المستشفى بعد ان اجرى عملية عبارة عن كيس مائى فى فقرة من فقرات الرقبة.

وأضافت : ما قيل عن ازمة صحية قوية وخطيرة غير صحيح وهو بحالة جيدة وخرج من المستشفى وموجود حاليا فى منزله.

حفيدة فريد الأطرش

أثارت الفنانة السورية مروة الاطرش حفيدة فريد الاطرش واسمهان حالة من الجدل الواسع بسبب بكائها على الهواء بعد إعلانها عن اصابتها بمرض نادر منعها من الحب والزواج.

وكشفت مروة الأطرش فى لقاء مع المذيعة السورية رابعة الزيات ببرنامج دراما تريند عن أن الدكتور منعها من ممارسة الرياضة وحمل الأوزان الثقيلة والتعب بسبب اصابتها بمرض اسمه "التصلب اللويحى" الذى تسبب فى بعض الازمات العامة بالجسم.

وقالت مروة : منعت من قبل الطبيب عن المشي كثيرا، والعصبية والفرح وجميع أنواع الانفعالات، إضافة للحب والزواج.

وأضافت الأطرش: "أول شي قاله الدكتور لبابا بنتك بتحب حدا وفيه علاقة مع شخص، فقالّه أكيد لأن بنتي كتير محبة".

وتابعت أن الدكتور قال لوالدها: لا تخليها تتزوج، مضيفة: تصورى هو المرض واصل لمكان يمنعك من كل الانفعالات".

محمد فريد

كشف الفنان محمد فريد، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، كما تردد فى الساعات القليلة الماضية، بسبب نشر صورة له، ويبدو عليه علامات التعب والمرض.

وقال فريد، لـ "دوت الخليج"، إن كل ما يتردد ليس له اساس من الصحة، وانه بحالة جيدة، ويلتزم المنزل، ولم يتعرض للاصابة بأى مرض كما قيل.

واضاف فريد : الصورة المنتشرة حاليا، هى من أحد الاعمال السينمائية التى قدمها فى الفترة الاخيرة، وتحديدا الفيلم القصير "حار جاف صيفا"، والذى شاركه فى بطولته ناهد السباعي.

محمد الصغير

كشفت الإعلامية مها الصغير عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير، موضحة أنه لا يزال مريضا للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام" .

وعلقت مها على الصورة قائلة: " محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوى وأطيب قلب ملكه العلايلي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

وأضافت: اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافٍ سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفِ ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته .