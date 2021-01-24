خضعت الفنانة نهى الليثي، لجلسة تصوير شتوية بعدسة المصور محمد عبدالهادي، داخل أحد المزارات السياحية الصحراوية بمدينة شرم الشيخ. إطلالة "الليثي" تميزت بالبساطة بعدما ظهرت بملابس كاجوال شتوية بجاكت من الفرو البني وبنطلون نفس اللون وتوب أسود مع تسريحة شعر انسيابية بالشعر الطويل أضفت جمالا على إطلالتها الدافئة. يذكر أن نهى الليثي، تألقت خلال مشاركتها في مسلسلات "بلا دليل" من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن بطولة درة، و‌خالد سليم، و‌نيكولا معوض، و‌جمال عبد الناصر، ومسلسل "بيت السلايف" بطولة بوسي، منة فضالي، حازم سمير، عبير صبري، جيهان خليل، طارق صبري، أحمد عصام، اشرف زكي، احمد صلاح حسني، عبير منير، حنان شوقي، وعدد كبير من الفنانين من تأليف عادل توفيق، إخراج محمد عبدالخالق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهى الليثي تخضع لجلسة تصوير شتوية بشرم الشيخ.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.