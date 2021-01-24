نقابة الموسيقيين الشئون القانونية تدرس منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى بإسم نقابة الموسيقيين، إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، فحمو بيكا دخل لجنة وسقط بها.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خير رمضان وكريمة عوض، إن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناءه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.

وتابع، كل من يعتلى "استيدج" أو يغنى فى فرح لابد أن يحصل على "إجازة" أو تصريح من نقابة المهن التمثيلية، وندرس حاليا من خلال الشئون القانونية منع حمو بيكا من "يوتيوب"، كما أن الفيشاوى سيظهر ويغنى فى الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو نقابة المهن التمثيلية.