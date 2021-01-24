وزيرة الصحة: تعاقدنا على نحو 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن شرائح المتلقين للقاح فيروس كورونا من الفئات الاكثر عرضة للاصابة، موضحةً أن تحديد توقيت للانتهاء من التلقيح قد يكون صعبًا في ظل الوضع العالمي الراهن.

أكدت زايد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن السؤال حول الوقت الذي سيستغرق للانتهاء من التلقيح سؤال صعب على كافة مستويات العالم حتى تلك الدول المنتجة للقاحات، متابعة: أجرينا تعاقدات لنحو 100 مليون جرعة، وبرنامج التوريد نفسه لايمنح الجرعات دفعة واحدة ويتم تحديد الكميات تباعًا، مثلًا الشركة تخطرنا أنه في غضون شهر سيتم توريد كمية معينة ويليها كمية أخرى وهكذا حتى الدول المنتجة والعظمي أصابها تعثر فيما يخص مسألة التوريدات وكذلك دول الجوار عانت بسبب أزمة التوريد العالمية حيث قام كثير من الناس بالتسجيل للحصول على اللقاحات وحددت لهم توقيتات ولم يتم في التوقيت المحدد وهي ظروف خارجة عن إرادة الدول".

تابعت الوزيرة: هذه مسألة خبرة يتم بنائها بالتدريج حيث لأول مرة في العالم تنتج لقاحات بهذه الكميات وفي ذات الوقت، ولأول مرة في العالم يرتفع الطلب والاحتياج على هذه اللقاحات بنفس الكيف على مستوى العالم وفي توقيت واحد بالاضافة أنه لأول مرة في العالم يكون اللقاح قاصرًا على شركات معينة محددة جدًا".

أشارت هالة زايد إلى أن مصر أول دولة إفريقية جلبت اللقاح وأول دولة إفريقية قامت بمنحه، متابعة: "بنعمل كل مايجب فعله في الفترة الحالية وفقًا للآليات الوضع الراهن وإحنا شغالين بصراحة في كل خطوات اللقاحات من مرحلة التجارب".

