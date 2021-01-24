سميرة عبد العزيز لـ دوت الخليج: أتمنى عودة الدولة للإنتاج لنستعيد الريادة الفنية.. (فيديو)

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز أنها تتبنى من خلال تواجدها بمجلس الشيوخ قضية عودة الدولة للإنتاج.

وقالت خلال ندوة بموقع دوت الخليج: اتفقت مع النائب الفنان يحيى الفخراني على تبني هذه المناشدة، حيث إن التباكي على الفن المصري الأصيل ليس هو الحل، وإنما العودة لتقديم فن راق.

وتابعت: بسبب تراجع الدولة عن الإنتاج، سبقتنا دول صغيرة للريادة، وهو ما لن نسمح به أن يستمر.

وأعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بعد اختيارها فى مجلس الشيوخ من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت سميرة عبد العزيز: لابد أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته الكبيرة فى المرأة المصرية بشكل عام.

وأضافت: المرأة كانت تعانى من عدم التقدير والاهتمام بدورها وأن تتقلد مناصب رفيعة المستوى فى الدولة ولكن مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت المرأة تأخذ حقها ويعتمد عليها فى بعض المناصب المهمة ولعل من أبرزها وزارة الثقافة والتى تتولى مسئوليتها حاليا الدكتورة ايناس عبد الدايم.

وأوضحت: المرأة لابد أن تأخذ حقها فى المجتمع وأتصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد للمرأة رونقها وأصبح لديها بصمة فى المجتمع.