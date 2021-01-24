شاهد.. مي عمر بالفستان الأبيض مع أحمد زاهر من مسلسل لؤلؤ

نشرت الفنانة مي عمر، عدة صور لها مع الفنان احمد زاهر من مسلسل "لؤلؤ" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:

بسم الله ما شاء الله قمر وكلشي لابق عليكي - ربنا يحميكى - المسلسل مكسر الدنيا

ويعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.