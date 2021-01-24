عابد فهد يبحث عن دور كوميدي ويرد على تصريحات حسام تحسين بيك

أعلن الفنان عابد فهد في برنامج the insider بالعربي أنه سيخوض أول ثنائية رجالية له مع معتصم النهار من خلال مسلسل " شتي يا بيروت "
و أشار عابد الى أن فكرة هذا العمل تعود للمنتج صادق الصباح و كانوا قد بدأوا العمل عليها من السنة الماضية .
و قصة المسلسل تقوم على صراع بين شقيقين يمثلان الخير والشر من خلال سيناريو كتبه بلال شحادات و سيخرجه ايلي السمعان .
من جهة أخرى ، رد عابد فهد على التصريحات التي أطلقها الفنان حسام تحسين بيك منذ أيام والتي أشار فيها أن عابد فهد وصل لأنه محظوظ و ليس لانه موهوب و اكتسب الخبرة والموهبة من جديد فقط .
فسأل عابد الاعلامي ايلي نخله : " من جديد قديش يعني ؟ يعني الجديد هو اسبوع شهر سنة ؟ " و أضاف أنه لا يمكن لأحد أن يكتسب الموهبة بسنة أو بالصدفة بل نتيجة البحث الطويل والتراكم و التجارب .
عابد الذي عبر عن حبه و تقديره لحسام تحسين بيك لم يخف مفاجأته من هذا التصريح مشيرًا الى أن لحسام حرية الرأي و لكنه أكد على أن رحلته تتكلم عنه و التنوع الذي قدمه بالدراما من أعمال تاريخية و أعمال تاريخية معاصرة و أعمال معاصرة تبين إذا يستحق أن يكون أو لا يكون .
يذكر أن عابد فهد يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل " ٣٥٠ جرام " الذي يخوض به المنافسة الرمضانية الى جانب سلوم حداد و كارين رزق الله .
و قد عبر عن سعادته بالعمل مع كارين و أشار الى أن حضورها دافىء يشبه حضور أي فرد من عائلته و بأنها تتمتع بعفوية و بساطة بالأداء .
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