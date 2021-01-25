تعرف على علاقة الراحلة عبلة الكحلاوي بالفنانات التائبات

وساعدها في تكملة دراستها والحصول على الماجستير والدكتوراة، وأنجبت منه 3 بنات، وهن «مروة» و«رودينا» و«هايدى»، وعندما توفي كانت صدمة مفزعة لها.
طلبت منها السيدة ياسمين الخيام قبل سنوات أن تلقى دروسا دينية لما عرف بالفنانات التائبات في مسجد والدها الشيخ الحصري بمحافظة 6 أكتوبر فرحبت بذلك، وكانت من بين هؤلاء الفنانات نورا، عفاف شعيب، وغيرهن
شائعات وفاتها
أشيع عن وفاتها 3 مرات، وهو ما أثار غضبها وغضب أبنائها وجميع محبيها، فهي لها قطاع كبير من المحبين بسبب علمها وطيبتها وحبها للجميع.
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