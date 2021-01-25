فيفي عبده تطالب الجمهور بالدعاء للراحلة عبلة الكحلاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة فيفي عبده، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت فيفي عبده صورة الراحلة، قائلة: "‏إن لله وأنا إليه راجعون الحاجة عبلة الكحلاوي في ذمة الله ربنا يرحمها برحمته أرجوكم الدعاء"

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.