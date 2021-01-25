"أبويا الغالي".. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد صلاح عبد الله

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة مي كساب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مي كساب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان صلاح عبد الله.