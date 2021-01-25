بعد وفاة عبلة الكحلاوي.. حمادة هلال: "رحلت أم الغلابة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان حمادة هلال الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر حمادة هلال صورة الراحلة عبلة وعلق قائلاً:" الله يرحمك يا طيبة الله يجعلك من أهل الفردوس يا أم الغلابة الطيبين ، أسالكم الدعاء للدكتورة عبلة الكحلاوي.

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه منذ قليل انتقلت إلى رحمة الله الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز الـ72 عامًا على إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تم تأكيد الخبر من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية أثناء وجودها في أحد مستشفيات العزل.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

