ابنة الراحلة ماجدة غاضبة من تجاهل الفنانات لوالدتها.. وعتاب شديد بسبب موقف إسعاد يونس

غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة حلت ضيفة على برنامج "the insiderبالعربي"، وكشفت خلال لقائها بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة والدتها عن عاتبها للعديد من النجمات بسبب عدم حضورهن عزاء الفنانة الرحلة ، كما كشفت عن رأيها في عدم تكريم والدتها.

غادة نافع: إسعاد يونس قدمت العزاء في والدتي عبر "الواتس اب"

غادة نافع شنت هجوما عنيفا على العديد من النجمات في الذكرى الأولى لرحيل والدتها بسبب عدم تذكرها وكذلك حضورهن عزاء الفنانة الراحلة ماجدة على الرغم من الصداقة الطويلة التي كانت تجمعها بهن، واللاتي من بينهن الفنانة إسعاد يونس، وصفاء أبو السعود، فقالت: "الفنانة إسعاد يونس ارسلت رسالة عبر (واتس اب) تقدم فيها واجب العزاء في الفنانة ماجدة على الرغم من العشرة الطويلة التي جمعتهما والتي تصل إلى أكثر من 20 سنة، وكذلك أعاتب الفنانة صفاء بالسعود، وبذلك (ألطش في الكل)".

غادة نافع تحدثت عن الألم الذي تشعر به بعد رحيل والدتها فقالت: "فراغ غير طبيعي واشعر بالشوق لوالدتي، لكنها لا تزال موجودة بجانبني في كل مكان ماجدة في الحقيقة طفلة كبيرة، ولم تكن تعترف بالسن".

غادة نافع: "ماجدة حصلت على أعلى تكريم في مصر"

غادة نافع أوضحت كذلك موقفها من عدم تكريم والدتها في أي مهرجان سينمائي خلال العام الماضي، وأكدت أن الفنانة الراحلة كانت لا تهتم بأي تكريم وذلك بعدما حصلت على قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية، فقالت غادة نافع: "رأي الراحلة ماجدة في التكريمات بأنها تقدم لكل شخص فلذلك لم تكن تهتم بها، وذلك لأنها حصلت على تكريم كبير من الدولة وذلك بعد حصولها على قلادة النيل، وهي أعلى التكريمات في مصر"،

ابنة ماجدة الصباحي تعاتب الفنانين

غادة نافع ليس المرة الأولى التي تعاتب فيها النجوم حيث علقت عقب رحيل والدتها عن شعورها بالخذلان من الوسط الفني بسبب عدم حضورهم مراسم تشييع جنازتها أو إلقاء نظرة الوداع عليها، فقالت غادة نافع في رسالة نشرتها عبر حسابها على "فيس بوك:"امي الغالية تذكرت كلامك وتذكرت أحلامك وكم كنتي واثقه من ان جميع الممثلين والقائمين على الوسط الفني سيكونون في وداعك وكم من مرات أخبرتك لا تثقي في أحلامك ولا تثقي في وسط ملاه الغبار والضباب الأسود وكنتي تراهنين على احلامك ولكن سأخبرك يا امي عند لقاءك بأن عدم الوفاء والجحود دوت الخليج السمه الغالبة وان رهانك لم يتحقق في مجتمع مادي".