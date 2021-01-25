مشهد زفاف مي عمر وأحمد زاهر في مسلسل "لؤلؤ" يتصدر السوشيال ميديا.. فيديو وصور

مي عمر خطفت الأضواء على مواقع التواصل اليوم بعد مشهد زفافها على أحمد زاهر في الحلقة 21 من مسلسل "لؤلؤ".

مي عمر بفستان الزفاف في مسلسل "لؤلؤ"

وتصدرت مي عمر السوشيال ميديا اليوم بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "لؤلؤ"، والتي شهدت أحداثها تفاعلاً من الجمهور، خاصة على مشهد زفاف مي عمر "لؤلؤ" من أحمد زاهر "طارق" في المسلسل، وفاجأها بالانفصال عن زوجته الأولى وعرض الزواج منها مرة أخرى، وقدم لها فستان الزفاف وأعلن زواجهما على عكس المرة الأولى والتي أخفى بها زواجه منها وكانت سبب في خلافاتهما.

مشهد زفاف مي عمر وأحمد زاهر يتصدر السوشيال ميديا

وتفاعل الجمهور مع مشهد زفاف مي عمر وأحمد زاهر ورومانسيتهما في الحلقة، ونشرت مي عمر صوراً لها بفستان الزفاف على حسابها بانستقرام، وشهدت الحلقة أيضاً عدة أحداث مثل وفاة ابنة نجلاء بدر، والتي أنجبتها من أحمد زاهر "طارق"، وكذلك شهدت الحلقة مشاجرة بين أحمد زاهر وزوجته الأولى التي تجسدها هيدي كرم، بعدما علمت بزواجه من لؤلؤ، وتشاجرت مع لؤلؤ أيضاً واتهمتها بخطف زوجها منها.

تفاصيل مسلسل "لؤلؤ"

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل "لؤلؤ" عدة مشاهد لاقت تفاعل كبير من الجمهور، ومنها مشاركة ملك أحمد زاهر في المسلسل في دور ابنة أحمد زاهر بالعمل، وتدور قصة مسلسل "لؤلؤ" حول رحلة صعود مطربة شابة إلى النجومية، والصعوبات التي تواجهها في هذه الرحلة، وتدور أحداثه في 40 حلقة، وربط البعض بينه وبين قصة حياة شيرين عبد الوهاب، والتي نفت ذلك وحذرت من استغلال اسمها في الدعاية للمسلسل، كما نفاه أيضا محمد سامي المشرف على الإخراج، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل أحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي وإدوارد وسلوى عثمان وملك أحمد زاهر وغيرهم.

وتغني مي عمر عدد كبير من الأغاني ضمن أحداث مسلسل لؤلؤ والذي يعرض على قنوات ON المصرية، حيث يصل عدد أغانيها إلى 15 أغنية يتم توزيعها خلال الحلقات، وجميعها من ألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي نادر حمدي.