رانيا يوسف تحتفل بعرض الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة".. بالفيديو

رانيا يوسف احتفلت بعرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، مع شيكو وهشام ماجد، على تطبيق "شاهد"، وروجت للمسلسل على مواقع التواصل.

رانيا يوسف تحتفل بعرض أولى حلقات "اللعبة 2"

ونشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "اللعبة 2"، من أحد المشاهد الخارجية للعمل، وظهرت وهي ترقص وتستعرض إطلالتها، وذلك احتفالاً بعرض أولى حلقات المسلسل على تطبيق "شاهد" اليوم، وروجت رانيا يوسف للمسلسل وعلقت على الفيديو على انستقرام وقالت:" اللعبة أبتدت.. ولسه فيها حكايات كتير، شوفوا مسلسل اللعبة الجزء الثاني يوميا على منصة شاهد VIP".

عرض مسلسل "اللعبة 2" على تطبيق "شاهد"

وروجت رانيا يوسف للمسلسل بنشر عدة مقاطع فيديو من كواليس العمل، بالإضافة إلى كواليس تحضيرها لإطلالتها في المسلسل وعمل المكياج الخاص بها، وشاركها الفنان شيكو الاحتفال بعرض المسلسل أيضاً، ونشر على حسابه بانستقرام مقطع فيديو آخر وهو يحتفل مع رانيا يوسف بعرض المسلسل، وعلق على الفيديو قائلاً:" اللعبة دلوقتي علي شاهد".

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"

وتجسد رانيا يوسف شخصية "نسرين"، الجارة الجديدة لهشام ماجد وشيكو، وتقع بينهم عدة مواقف كوميدية، ويعتبر "اللعبة 2" الذي يحمل عنوان "ليفل الوحش" هو العمل الكوميدي الأول الذي يجمع رانيا يوسف بالنجمين هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شخصيتي "وسيم" و "مازو"، واللذان يتنافسان من صغرهما في مسابقة لتنفيذ المقالب بينهما، ولم يستطيعا التوقف عن التنافس بينهما رغم تقدمهما في العمر، ويتدخل عدة أطراف في المسابقة الطريفة بينهما وأحدثهم رانيا يوسف.

مسلسل "اللعبة 2" من بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومي كساب وميرنا جميل ومحمد ثروت وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وحسام داغر وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وغيرهم وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني، ويأتي عرض الموسم الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول الذي عرض العام الماضي على شاهد، ثم عرض في رمضان أيضًا عبر شاشة MBC مصر.