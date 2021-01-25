النجوم ينعون الداعية عبلة الكحلاوي وياسمين صبري تودعها: "كنت أتمنى شرف مقابلتها"

عبلة الكحلاوي، الداعية ومقدمة البرامج الدينية، أحدث رحيلها حالة حزن كبيرة لدى الجمهور، والتي امتدت إلى الوسط الفني، وعبر عدد من النجوم عن حزنهم لرحيلها ونعوها بكلمات مؤثرة.

حنان ترك تنعي الراحلة عبلة الكحلاوي

ونعت الفنانة المعتزلة حنان ترك الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي على حسابها بتويتر وقالت:" إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم أنها ف ضيافتك وانت أكرم من يكرم الضيف، اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين....في جنة الخلد إن شاء الله..غفر الله لها وألحقنا بها على خير.. رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله..لأسرتها خالص التعازي".

النجوم يودعون الراحلة عبلة الكحلاوي

ونعى عدد من النجوم الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، بعد وفاتها اليوم عن عمر يناهز 72 عاما، ومنهم الفنانة صابرين التي كتبت:" بسم الله الرحمن الرحيم(يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلي ربك راضية مرضيه فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي ) صدق الله العظيم.. عبلة الكحلاوي إنا لله وإنا اليه راجعون"، ونعتها الفنانة سوسن بدر وقالت:" الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

ونشر الفنان هاني رمزي نعياً للراحلة عبلة الكحلاوي وقال:" رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي.. السيدة الفاضلة والقلب الطيب.. عزائي لصديقي وأخي الدكتور أحمد الكحلاوي ولكل محبيها فى مصر والعالم العربى"، وقالت الفنانة هالة صدقي في نعيها:" ورحلت رمز من أهم الرموز المصرية الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي ، وللأسف كورونا أرجوكم روحوا علي المستشفي علي طول بلاش انتظار، الانتظار بيقلل فرصة الإنقاذ ربنا يحافظ علينا كلنا".

وفاء الكيلاني وياسمين صبري ومحمد فؤاد ينعون عبلة الكحلاوي

ونعت الفنانة ياسمين صبري عبلة الكحلاوي بتغريدة على تويتر قالت بها:" البقاء لله في الشيخة عبلة الكحلاوي كنت اتمني شرف مقابلتها.. ان شاء الله في مكان أفضل و في نور.. إنا لله وانا اليه راجعون"، وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني:" رحم الله رُوحآ أحبتهُ وتاقت شوقآ إلى رؤياه.. الدكتورة عبلة الكحلاوي في ذمة الله"، ونعاها الفنان محمد فؤاد قائلاً:" ننعي بخالص الحزن الدكتورة عبلة الكحلاوي.. انا لله وانا إليه راجعون".