صابرين تودع الداعية عبلة الكحلاوي بالدعاء لها

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة صابرين الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صابرين صورة الراحلة عبلة وعلق قائلاً:" بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه منذ قليل انتقلت إلى رحمة الله الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز الـ72 عامًا على إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تم تأكيد الخبر من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية أثناء وجودها في أحد مستشفيات العزل.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

