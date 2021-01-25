القصة واللي كان لـ حمزة نمرة تقترب من 3 ملايين مشاهدة

تقول كلمات الأغنية: "دي القصة واللي كان .. اتنين حبوا زمان .. تفتكروا الحب كمل؟ .. ولا مع الوقت هان؟ .. هو كان قلبه خام .. و ُقليل ف الكلام.. لسه صغير لكنه .. مليان وحدة وآلام".

هي زينة البنات .. بضفيرة وفيونكات .. ولا تعرف يعني ايه .. حب ولهفة وغرام .. وقابلها ف مرة صدفة .. اتبرجل لما شافها .. ابتسمت بان كسوفها .. إحساس خطفه وخطفها".