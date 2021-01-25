كارمن سليمان تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان الذكرى الشتوية

تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية جديدة بعنوان "الذكرى الشتوية"، وذلك على شكل فيديو كليب من إخراج زوجها مصطفى جاد.
أغنية "الذكرى الشتوية" كلمات الشاعر باسم عادل، والحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، ومن المقرر طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب" مساء يوم الخميس.
يذكر أن هنأت الفنانة كارمن سليمان، الملحن نادر حمدي بعد زواجه، السبت الماضي، بفتاة من خارج الوسط الفني.
ونشرت كارمن سليمان صورة لها مع زوجها مصطفى جاد، رفقة نادر حمدي، من حفل زفافه، وعلقت عليها "ألف مبروووك يا نادر ربنا يخليكوا لبعض أنت وسارة، ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة يا رب" .
واحتفل الفنان نادر حمدى بزفافه داخل احد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.
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