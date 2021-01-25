وفاة الداعية عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما

القاهرة - دوت الخليج الاثنين,25 كانون الثاني (يناير) 2021 - 00:50
عبلة الكحلاوي، الداعية ومقدمة البرامج الدينية، توفيت اليوم عن عمر يناهز 72 عاما وبعد صراع مع فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.
وفاة الداعية ومقدمة البرامج الدينية عبلة الكحلاوي
وأعلن اليوم وفاة الداعية ومقدمة البرامج الدينية عبلة الكحلاوي، عن عمر يناهز 72 عاما، وبعد صراع مع فيروس كورونا، والذي أصيبت به منذ أسبوعين، وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة بعد إصابتها بصعوبة في التنفس وعدة مضاعفات بسبب الفيروس، مما أدى إلى وضعها تحت جهاز التنفس الصناعي قبل وفاتها اليوم.
النجوم ينعون عبلة الكحلاوي
ونعى عدد من المشاهير والنجوم الراحلة عبلة الكحلاوي، ومنهم الفنانة نشوى مصطفى والتي نشرت صورتها وودعتها قائلة:" يا حبيبتى فى الجنة ونعيمها سلام الله عليكى ورحمته وبركاته.. إنا لله وإنا اليه راجعون"، وكذلك المذيع أحمد يونس، والذي نعاها قائلاً:" توفيت الى رحمة الله دكتور عبلة الكحلاوى.. اللهم اسكنها الفردوس الأعلى دوت الخليج وكل من فقدناهم من احبابنا".
معلومات عن الراحلة عبلة الكحلاوي
ويذكر أن عبلة الكحلاوي دوت الخليج ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وهي أستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر
وأسست عبلة الكحلاوي في السنوات الأخيرة جمعية خيرية لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر، تحت اسم "جمعية الباقيات الصالحات"، بالإضافة إلى عدة أعمال خيرية واجتماعية أخرى، بجانب تقديمها لعدة برامج دينية واجتماعية بارزة.
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