في ذكرى ميلاده.. معلومات عن المخرج الكبير يوسف شاهين

يحل اليوم الإثنين 25 يناير ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين.

ولد يوسف شاهين في ٢٥ يناير ١٩٢٦ في الإسكندرية لأب لبناني كاثوليكي في زحلة وأم من أصول يونانية ودرس في كلية فيكتوريا وحصل على الثانوية.

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا المسرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في ١٩٥٠

وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى ١٩٧٠ حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في ١٩٧٨، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.