جورج كلوني: لهذا السبب منحت 14 من أصدقائي المقربين مليون دولار لكل واحد

علق النجم العالمى جورج كلونى، على منحة 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم.

وقال كلوني أثناء استضافته فى برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC: "هؤلاء أصدقائي المقربين وهم أقرضوني المال في الوقت الذي كنت فيه بلا مال".

وتابع : "كانوا يفتحون لي منازلهم ، ولذلك قررت أن يرد لهم الجميل وكنت سأكتب ذلك في وصيتي ولكني فكر لماذا أمنحهم المال بعد وفاته".