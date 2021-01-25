حكيم: مع أول عقد ليا أمضيه مشيت في الشارع أعيط

القاهرة - محمد ابراهيم - حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج :" كانت أمنية لي أن أمضي في شركة سونار، وكنت اقول دائماً كيف أمضي فيها ولون الغناء الخاص بي لا يوجد في الشركة، فهي تحتوي على كوكبة كبيرة من النجوم ولكن اللون الغربي من الغناء" .

وأضاف حكيم :" فأول شخص سمع صوتي كان أستاذ فايز وعندما سمعه، قال لي أنا من شركو سونار، تفاجأت ، وكنت في حالة صدمة كبيرة من الفرحة، وعندما مضيت معه، خرجت وصرت أبكي في الشارع من الفرحة" .

في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا