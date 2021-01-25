يا جمالك.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة لامعة

وظهرت هاجر بفستان لامع مليء بالألوان تميز بقصة بسيطة أبرزت أنوثتها، كما اعتمدت على شعرها الاسود منسدلا على كتفيها مع بعض لمسات المكياج الرقيقة.
وتلقت تفاعلا كبيرا على صورتها وجاءت بعض التعليقات كالآتي:
بحبك اوى، ياجمالك أجمل انسانة في حياتي
"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".
وشارك فى بطولة "الأخ الكبير" كل من عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
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