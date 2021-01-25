ميرنا نور الدين تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده: أحلى بهلول في الدنيا

هنأت الفنانة ميرنا نور الدين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده الـ 66.

ونشرت ميرنا، صور لها مع صلاح عبد الله وعلقت قائلة: "كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي ، عيد ميلاد سعيد يا أحلى بهلول في الدنيا ".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.