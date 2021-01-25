أول ظهور لحورية فرغلي بعد أزمتها النفسية والصحية وتوجه رسالة قبل جراحة أنفها الجديدة

حورية فرغلي تستعد هذه الأيام للتوجه إلى أمريكا من أجل إجراء عملية جراحية جديدة لعلاج تشوه أنفها والأزمة الصحية التي تعاني منها بسببه، ونشرت أول صورة لها بعد ضجة حديثها عن معاناتها النفسية بسببه.

أحدث ظهور لحورية فرغلي بعد ضجة أزمتها الصحية والنفسية

وكشف الشاعر محمد جمعة عن رسالة من حورية فرغلي إلى الجمهور، ونشر أحدث صورة لها، في أول ظهور لها بعد ضجة حديثها عن أزمتها النفسية بسبب تجاهل الوسط الفني لها، وكذلك عن أزمتها الصحية بسبب تشوه أنفها، وعلق جمعة على الصورة قائلاً:" حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جدا وبإذن الله هتسافر تعمل عملية في شيكاغو أول الشهر، وبتقولكم أدعولها علشان العملية تسع ساعات وبإذن الله ترجع بألف سلامة".

تفاصيل العملية الجراحية الجديدة لحورية فرغلي

وتستعد حورية فرغلي لإجراء عملية جراحية جديدة في أنفها في نهاية الشهر الجاري بأمريكا، وقالت حورية فرغلي في تصريحات سابقة لها إن الطبيب الذي سيجري لها العملية هو الطبيب الوحيد الذي يعرف حالتها، وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجل سفرها إلى أمريكا لإجراء العملية الجراحية، والتي وصفتها بالدقيقة وتستمر لمدة 9 ساعات، وستستغرق وقتهاً في التعافي منها.

وكانت حورية فرغلي قد عانت من عدة أزمات ومتاعب بسبب حالة أنفها، وبدأت منذ سنوات بعد إصابتها بكسر شديد في الأنف بعد سقوط الحصان عليها، وأجرت عدة عمليات جراحية بأنفها بعده إلا أنها أصيبت بعدة مضاعفات مثل تشوه شكل أنفها ومعاناتها مع التنفس والشم، وقالت إن سبب معاناتها هو إجرائها لعمليات فاشلة بأنفها، وذكرت في آخر تصريحات لها إنها فقدت حاسة الشم بسبب أزمة أنفها، وتتنفس من فمها.

تفاصيل أزمة حورية فرغلي

وأطلقت حورية فرغلي في الفترة الأخيرة عدة تصريحات مؤثرة حول حالتها الصحية والنفسية، والتي أحدثت ضجة كبيرة، خاصة بعد انتقادها للوسط الفني بسبب تجاهلها وعدم السؤال عنها طوال فترة غيابها، وقالت إنها فضلت الاختفاء والابتعاد بسبب حالتها النفسية السيئة وتعرضها للتنمر على شكل أنفها، وهو ما أفقدها الثقة في نفسها، بالإضافة إلى معاناتها من الوحدة بجانب أزمتها الصحية بسبب أنفها.