ملك أحمد زاهر تشارك والدها بطولة فيلم ”الفارس”

تشارك الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر والدها في فيلم "الفارس" الذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، وتجسد شقيقته ضمن الأحداث، ومن المقرر تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة بعد اختيار الابطال المشتاركين في العمل، وحتى الآن إنضم الفنان حسين فهمى على العمل وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج أيمن يوسف .

فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للنجم أحمد زاهر، ويقدمه المنتج أيمن يوسف خاصة بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاح كبير، فضلا عن النجاح الكبير الذى حققه النجم أحمد زاهر مؤخرا خلال مسلسل "البرنس"، في رمضان الماضى، و"لؤلؤ"، والذى يعرض حاليا على قناة ON.

وتشارك أيضا الفنانة ملك أحمد زاهر في مسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض حاليا من إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال المنتج أيمن يوسف فيلم "زنزانة 7"، من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى وإيهاب فهمي وأحمد التهامى ومنة فضالى وآخرون، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.