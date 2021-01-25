4 ملايين دولار إيرادات Promising Young Woman

حقق فيلم Promising Young Woman، الذى طرح ليلة الكريسماس، أملا في الحصول علي حجم إيرادات اكبر بموسم الأعياد، إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و 955 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 3 ملايين و 579 ألف دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، ومليون و376 ألف دولار أمريكى حول العالم.

وطرح فيلم "Promising Young Woman" ، بطولة كاري موليجان وطرح الفيلم بالسينمات فى 25 ديسمبر احتفالا بأعياد الميلاد، حسبما ذكر موقع variety، لعمل من إنتاج Focus Features.

وتدور أحداث فيلم "Promising Young Woman"حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي من ماضيها، تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها.

وصدر فيلم المخرجة إمرالد فينل، الحائزة على جائزتي إيمي عن مسلسلها Killing Eve، ببعض الدول حول العالم بعد أن تم عرضه هذا الصيف في بعض الدول الأوربية، كما سيتاح عرض الفيلم رقميا، فـ Focus Features مملوك لشركة Universal ، والتي وقعت مؤخرًا اتفاقية مع سلسلة AMC اكبر دور عرض في أمريكا تنص علي إمكانية عرض الفيلم بسينمات وبعد 17 يوم من يمكن عرضه علي منصات إلكترونية.

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