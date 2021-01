Paramount ترفض عروض شراء فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

قامت شركة Paramount Pictures، ببيع الكثير من أفلامها المهمة خلال عام 2020، لـ منصات البث مثل نيتفلكس، وأمازون، وغيرها، ولكن اثنين من أكبر الأفلام لا تزال على قائمة Paramount لعام 2021 هما "Top Gun: Maverick"، المقرر إصداره في 2 يوليو بعد تأجيله مرارًا وتكرارًا بسبب مشكلات ما بعد الإنتاج أولاً ثم الوباء، وفيلم " Mission: Impossible "، المقرر عرضه في 19 نوفمبر المقبل.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال، استدعى كل من Netflix وApple شركة Paramount Pictures لشراء فيلم Top Gun: Maverick.

ولكن أكد ممثل شركة Paramount Pictures لـ موقع IndieWire أن الاستوديو تلقى بعض العروض، لكنه لم ينوي بيع الفيلم إلى منصة بث، ومع ذلك، لم تؤكد شركة باراماونت أن تلك العروض جاءت من نتفليكس وآبل.

قال متحدث باسم Netflix إن منصة البث لم يقدم عرضًا رسميًا على الفيلم أبدًا، وذلك بسبب فرضة العمل فى حصد أرقامًا كبيرة في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو إذا كانت المسارح مفتوحة بالفعل.

أمضت شركة Paramount Pictures جزءًا كبيرًا من فترة لتوقف بسبب فيروس كورونا، في بيع عناوينها الرئيسية إلى كبرى شركات البث، بما في ذلك Amazon Studios وNetflix، حيث باعت Paramount في عام 2020 وحده، أفلامًا بما في ذلك المنافس على جائزة الأوسكار للمخرج آرون سوركين "The Trial of the Chicago 7" إلى Netflix، بالإضافة إلى أفلام الحركة الكوميدية لمايكل شوالتر "The Lovebirds".

وباعت شركة Paramount حقوق فيلم توم كلانسي المثير "Without Remorse" من بطولة مايكل بي جوردان، بالإضافة إلى تكملة إدي ميرفي "Coming 2 America" ​​إلى أمازون. كما قام Paramount بنقل " The United States vs. Billie Holiday " إلى هولو في اللحظة الأخيرة.