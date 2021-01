تأجيل فيلم No Time To Die إلى أكتوبر المقبل

بعدما تم تأجيل فيلم No Time To Die اكتر من مره بسبب أزمة COVID-19 ، والتي لا تزال مستمرة ومسببه إغلاقً واسع النطاق للسينمات في جميع أنحاء العالم، أكد موقع hollywoodreporter، انه تم تأجيل فيلم جيمس بوند الجديد من أبريل إلي 8 أكتوبر حيث تواجه هوليوود مزيدًا من التأخير قبل استئناف السينما بشكل جدي، ومن المرجح أن يثير تأجيل فيلم No Time to Die موجة أخرى من تأجيل عدد من الأفلام مثلما فعل من قبل .

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم جيمس بوند الجديد سيحصل على 600 مليون دولار نظير عرضه عبر الشبكات العالمية عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدتها بسبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة الأجنبية جانبا من تقرير شركة MGM والذى أبرز الخسارة التي تكبدها الفيلم وهى ما بين 30 لـ50 مليون دولار بسبب تأخير عرضه فى السينمات كما كان من المقرر له فى أبريل المقبل.

يشارك في فيلم "No Time to Die" إلى جانب دانيال كريج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.