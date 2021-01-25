شاهد..أحدث ظهور ل هنا الزاهد من الجيم

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة له، من خلال خاصية ستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت هنا في الصورة من الجيم ، وترتدي تيشرت رصاصي اللون كات، وبنطلون اسود رياضي، وكان شعرها منسدلا على كتفها.

وشاركت هنا الزاهد في أول تقديم تليفزيوني لها عن طريق برنامج "هزر فزر" ووهو برنامج كوميدي ترفيهي يتم فيه استضافة عدد من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.