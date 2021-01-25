مجدي كامل ينعى الراحلة عبلة الكحلاوي بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الفنان صلاح مجدي كامل الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر مجدي كامل عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحلة وعلق قائلاً"لله وانا اليه راجعون الاستاذة الكبيرة عبلة الكحلاوي في ذمة الله# ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل ماواها الجنه البقاء لله".

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.