عيش ببساطة.. إنجي المقدم توجه رسالة لجمهورها

شاركت الفنانة إنجي المقدم حكمة حياتية مؤثرة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت المقدم من خلال مجموعة صور لها: "عيش ببساطة .. خللي احلامك كبيرة بس ارضى باللى عندك و معاك .. وزع حب كتير على كل اللى حواليك و اضحك على قد ما تقدر".

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.