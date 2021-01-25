في عيد ميلاده..صلاح عبد الله يكشف عن مفاجأة النجوم له ويُعلق:"أجمل مفاجأة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته الكبيرة بالمفاجأة التي قام أصدقائه بإعدادها له بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق الاثنين الموافق 25 يناير، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر صلاح عبدالله مقطع فيديو اشتمل على تهنئة أصدقائه له، بكلمات معبرة عن حبهم الشديد له، وشارك في الفيديو الفنانة هبة مجدي التي قامت بالغناء له، وكذلك هاني رمزي، مي كساب، أحمد داوود، هشام ماجد، و أوس أوس، هند صبري، محمد جمعة، وفي نهاية الفيديو يظهر صلاح عبد الله وهو واقف أمام تورته عليها عدة صور لأعماله الفنية، و علق صلاح عبدالله على الفيديو قائلاً:"أجمل مفاجأة من الحبايب، ربنا يزيدهم ويبارك في حبهم، ومن قلبي بقولهم بحبكم".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان صلاح عبدالله حاليًا عرض مسلسل "في يوم وليلة" وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .