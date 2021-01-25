نهال عنبر تُطالب مُحبيها بالدعاء بالشفاء العاجل لوالد الفنان تامر شلتوت

القاهرة - محمد ابراهيم - تمنت الفنانة نهال عنبر الشفاء العاجل لوالد صديقها الفنان تامر شلتوت، لكي يُغادر العناية المركزة، ويعود لمنزله سالمًا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة للفنان تامر شلتوت، وعلقت عليها قائلة:"يا رب اشفي والد الفنان تامر شلتوت ورجعه بيته بألف سلامة ارجوا الدعاء له".

وفي سياق آخر، شاركت نهال عنبر مؤخرًا في حكاية "أمر شخصي" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهي بطولة شيري عادل، جمال عبد الناصر، ميدو عادل، سيمون، ايهاب فهمي، وهي من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج محمود كامل.

والجدير بالذكر أن الفنان تامر شلتوت يُعرض له حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية مسلسل "الدايرة"، وه بطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أماني كمال وعماد رشاد.