فى عيد ميلاده.. صلاح عبد الله يكشف ل"دوت الخليج الفني" عن أقرب الأعمال الفنية التى قدمها إلى قلبه

القاهرة - محمد ابراهيم - يعد الفنان صلاح عبد الله واحدا من النجوم الذين قدموا للف الكثير والكثير ومازال يقدم له، حيث متعنا بأدواره المميزة مابين الكوميدي والتراجيدي فى السينما والدراما.

وكشف صلاح عبد الله ل"دوت الخليج الفني" عن أقرب الأعمال الفنية التى قدمها إلى قلبه، حيث قال"هناك العديد من الأعمال عزيزة من قلبي أبرزهم "مواطن ومخبر وحرامي، الرهينة، الدادة دودي، الثلاثة يشتغلونها، ولا أنسى "فيلم هندي"، الذى قدمته مع أحمد آدم".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك حاليًا من خلال فيلمه السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.