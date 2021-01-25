بهذه الطريقة..مصطفى حسني ينعي الداعية عبلة الكحلاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الداعية مصطفى حسني ، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عن طريق نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق حسني على الصورة قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء.. وجميع أمواتنا..ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها..".

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.