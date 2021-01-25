حسين الجسمي يوجه رسالة مليئة بالحب لحاكم الشارقة سلطان بن محمد

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان حسين الجسمي رسالة مليئة بالحب لحاكم الشارقة سلطان بن محمد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حسين الجسمي صورة جديدة له برفقة حاكم الشارقة سلطان بن محمد، وعلقت عليها قائلة :"كنت وما زلت وستبقى ناثرًا لبذور المحبة زارعًا للخير بصمات إنسانيتك وعطائك تشهد عليه كل حبة من حبات رمال ⁧الشارقة‬⁩ و ⁧‫الإمارات‬⁩ والعالم، دمت لنا يا سيّدي فخرًا وذخرًا ومعينًا لا ينضب، سلطان بن محمد‬⁩ حاكم الشارقة‬⁩".

وفي سياق آخر، طرح حسين الجسمي مؤخرًا أغنية "حي هالصوت" على طريقة الفيديو كليب، وهي من أشعار سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م.جاسم محمد.