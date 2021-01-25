بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها على صديقة لؤلؤ الخائنة

القاهرة - محمد ابراهيم - لفتت انتباه الجمهور فور عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ"، بخفة ظلها وحضورها الخاص، كما اعتبرها الجمهور الصديقة الوافية، حيث لعبت شخصية "مروة"، وهى صديقة الفنانة مي عمر التى تجسد دور "لؤلؤ"، وتمني الجمهور أن تكون فى حياتهم صديقة مثل "مروة"، لتصدمهم بعد ذلك بخيانتها لصديقتها "لؤلؤ"، وإنها تخطط من أجل الاستيلاء على أموالها، وتتصدر الفنانة هدير عبد الناصر"مروة" التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد الخيانة.

معلومات عن هدير عبد الناصر:

_ولدت في مدينة الجيزة ودرست التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة.

2_ دخلت عالم الفن من بوابة المسرح وفازت بجائزة أحسن ممثلة دور ثاني مناصفة مع الفنانه الشابة منة حمدي وذلك عن دورها في العرض المسرحي "الأسانسير".

_كما أنها حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان البقعة في السودان، عن دورها في عرض من إنتاج معهد الفنون المسرحية.

عام 2014 شاركت في الفيلم القصير "كبير الحلم"، بطولة أشرف زكي ونشوى مصطفى ومها أحمد، وعام 2017 شاركت في مسلسل "كلبش" أمام أمير كرارة، عام 2020في مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني.

_جاء ترشيحها إلى مسلسل "لؤلؤ" عن طريق المخرج محمد سامي، عندما شاهدها في المعهد العالي للفنون المسرحية من 4 سنوات، وهذا العمل يعتبر نقطة انطلاقتها فى الفن حيث حازت على مساحة كبيرة من الدور بعكس باقي أعمالها السابقة.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.